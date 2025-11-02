ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಪ್ರತಿ 9 ಜನರಲ್ಲಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ: ಐಸಿಎಂಆರ್ ಅಧ್ಯಯನ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | Photo Credit : freepik.com
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ನ.2: ಜನಾರೋಗ್ಯ ಮಹತ್ವದ ವೈರಲ್ ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಮಂಡಳಿ(ಐಸಿಎಂಎ)ಯಡಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ ಜಾಲವು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ 4.5 ಲಕ್ಷ ರೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ.11.1ರಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ(ಪ್ರತಿ 9 ರೋಗಿಗಳ ಪೈಕಿ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ) ರೋಗಕಾರಕ ವೈರಾಣುಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯ ಉಸಿರಾಟ ಸೋಂಕುಗಳು/ತೀವ್ರ ಉಸಿರಾಟ ಸೋಂಕುಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆಂಝಾ ಎ,ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಮತ್ತು ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಜ್ವರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಂಗಿ, ಕಾಮಾಲೆ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಎ, ತೀವ್ರ ಅತಿಸಾರ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನೋರೊವೈರಸ್ ಮತ್ತು ಮಿದುಳಿನ ತೀವ್ರ ಉರಿಯೂತ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರ್ಪಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇವು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಕಾರಕ ವೈರಾಣುಗಳಾಗಿವೆ.
ಐಸಿಎಂಆರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2025ರ ಮೊದಲ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.10.7ರಷ್ಟಿದ್ದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ಹರಡುವಿಕೆಯು ದ್ವಿತೀಯ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದಲ್ಲಿ ಶೇ.11.5ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ(ಶೇ.0.8 ಹೆಚ್ಚಳ). ಈ ಏರಿಕೆಯು ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೋರ್ವರ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.0.8 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣಿಸದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕೀಳಂದಾಜಿಸುವಂತಿಲ್ಲ. ಅದು ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸೋಂಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾಯಿರಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಮಂದುವರಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು. ಐಸಿಎಂಆರ್ ನ ವೈರಾಣು ಸಂಶೋಧನಾ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳ (ವಿಆರ್ಡಿಲ್) ಜಾಲವು ದೇಶಕ್ಕೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಹೇಳಿದೆ.
2014ರಿಂದ 2024ರವರೆಗೆ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು,ಈ ಪೈಕಿ ಶೇ.18.8ರಲ್ಲಿ ರೋಗಕಾರಕ ವೈರಾಣುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ 27 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದ ವಿಆರ್ಡಿಎಲ್ ಜಾಲವು 2025ರಲ್ಲಿ 31 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 165 ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.