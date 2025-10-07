ವಿದೇಶಿಯರ ಅಕ್ರಮ ವಾಸಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಸ್ವರ್ಗ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕಳವಳ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ವಿದೇಶಿಯರು ಅವಧಿ ಮೀರಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇದೀಗ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಸೋಮವಾರ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ರಷ್ಯಾಗೆ ವಾಪಾಸು ಕಳುಹಿಸುವ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಡೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕೋರಿ ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ರಷ್ಯನ್ ಮಹಿಳೆ ಜತೆ ವಾಸವಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನವಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸುವ ಸಂದರ್ಭ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಜೋಯ್ ಮಲ್ಯ ಬಗ್ಚಿ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠ, ದ್ರಾರ್ ಶ್ಲೋಮೊ ಗೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟೈನ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ತಂದೆ ಎನ್ನಲಾದ ಈತನ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಚಾರದ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದೆ.
"ನಮ್ಮ ದೇಶ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಬೇಕಾದರೂ ವಾಸ ಮಾಡಬಹುದು" ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು, ಇಸ್ರೇಲಿ ಪ್ರಜೆ ಹೇಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಸುಧೀರ್ಘ ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
"ಇಸ್ರೇಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವೇಕೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಾಧಾರದ ಮೂಲ ಏನು? ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನೀವು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಹೇಗೆ?" ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಗಡೀಪಾರು ಮಾಡಲಾಗಿದೆಯೇ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಜಿಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡುವಂತೆ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವಕೀಲ ದೀಪಕ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನವಿಯನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ.