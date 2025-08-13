ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ ವಿವಾದ | ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ ತೀರ್ಪನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಭಾರತ
PC: x.com/thetatvaindia
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಆ.13: ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನದಿಗಳಾದ ಚೆನಾಬ್, ಝೀಲಂ ಮತ್ತು ಸಿಂಧೂ ನದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ಹೊಸ ನದಿ-ಹರಿವಿನ ಜಲವಿದ್ಯುತ್ ಯೋಜನೆಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದೆ. ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ಭಾರತ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಂಧೂ ಜಲ ಒಪ್ಪಂದ (ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ) ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಲುವನ್ನು ಈ ತೀರ್ಪು ಸಮರ್ಥಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮಾಭಿಮುಖವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಈ ನದಿಗಳ ನೀರನ್ನು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ಹರಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬ ಶಾಶ್ವತ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ. ಭಾರತವು ತಟಸ್ಥ ತಜ್ಞರ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನೇ ಮಾನ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಥಾವರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಲುವು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಕಿಶನ್ಗಂಗಾ ಹಾಗೂ ರಾಟ್ಲೆ ಯೋಜನೆಗಳ ಕುರಿತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ, ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾರತ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಒತ್ತಾಯದ ಮೇರೆಗೆ ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಒಪ್ಪಂದದ ವಿವಾದ ಪರಿಹಾರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಲು ತಟಸ್ಥ ತಜ್ಞರನ್ನೂ, ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಭಾರತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.
2022ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ, ಏಕಕಾಲೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಹಾಗೂ ಕಾನೂನು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂಬ ಭಾರತದ ಕಳವಳವನ್ನು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ್ದರೂ, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಟಸ್ಥ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ನೇಮಿಸಿತ್ತು.
ಸೋಮವಾರದ ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪುನರುಚ್ಚರಿಸಿ, ಭಾರತವು ಅದರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಗಡಿಯಾಚೆಯ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಐಡಬ್ಲ್ಯೂಟಿ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾರತ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.