ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ; ಮೂವರ ಬಂಧನ
ಭೋಪಾಲ್: ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಅಧಿಕೃತ ಮನೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಅನೂಪ್ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆ ಜ್ಯುಡೀಶಿಯಲ್ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಮನ್ದೀಪ್ ಛಾಬ್ರಾ (39) ಅವರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಶನಿವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ದಾಳಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಾಗ್ವರ್ ಸಿಂಗ್ (25), ದೇವೇಂದ್ರ ಕೇವತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸೋನು (23) ಮತ್ತು ಮಣಿಕೇಶ್ ಸಿಂಗ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪುಟ್ಟನ್ (19) ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಾಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾದ ಮೋಟರ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಪ್ರಿಯಾಂಶು ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ಮನವಿಯನ್ನು ಛಾಬ್ರಾ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಆತನಿಗೆ ಜಾಮೀನು ಮಂಜೂರು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಹೊರಬಂದ ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಸಹವರ್ತಿಗಳ ಜತೆ ಸೇರಿ ಛಾಬ್ರಾ ಅವರ ನಿವಾಸವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅನೂಪ್ಪುರ ಎಸ್ಪಿ ಮೋತಿ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.