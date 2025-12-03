ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಭಾಷಣ ತೋರಿಸಿದ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್
photo: livelaw.in
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದಿಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ಪಿತೂರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಯುಎಪಿಎ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾಯಕ ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಅವರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ಮಂಗಳವಾರ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಚುರುಕಿನ ವಾದ-ಪ್ರತಿವಾದಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿತು.
ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ನೀಡಿದ್ದ ಅಮರಾವತಿ ಭಾಷಣವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮುಂದೆ ತೋರಿಸಿದ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಕಪಿಲ್ ಸಿಬಲ್, “ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ನಾಗರಿಕ ಅಸಹಕಾರದ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರೆ ಅದು ಪಿತೂರಿಯಾಗುವುದೇ?” ಎಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅರವಿಂದ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎನ್.ವಿ. ಅಂಜಾರಿಯಾ ಅವರನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಪೀಠವು ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು. ಭಾಷಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ‘ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ’ ಆಗಿದೆ ಎಂದು, ಉಮರ್ ಖಾಲಿದ್ ಗೆ ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜಾಮೀನು ನಿರಾಕರಿಸಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಿಬಲ್ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮುಂದೆ ನೇರವಾಗಿ, “ಈ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ, ಹಿಂಸಾಚಾರ, ಕೋಮು ದ್ವೇಷ—ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ? ಭಾಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ, ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ.”
ವೀಡಿಯೊ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಲಿದ್, ಸಿಎಎ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಅಹಿಂಸಾ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುತ್ತಾ, “ಹಿಂಸೆಗೆ ಹಿಂಸೆಯಿಂದಲ್ಲ, ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದ್ವೇಷದಿಂದಲ್ಲ… ಅಹಿಂಸೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು” ಎಂದಿರುವುದು ಕೇಳಿಬಂತು.
ಸಿಬಲ್ ತಮ್ಮ ವಾದದಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿದರು. “ಚಕ್ಕಾ ಜಾಮ್, ರೈಲ್ ರೋಕೋ—ಇವು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳೂ ನಡೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಅದು ‘ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ’ ಅಲ್ಲ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೂ ಅದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಸಮಂಜಸವಲ್ಲ” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು