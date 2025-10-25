ಪಿಎಂಶ್ರೀ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇರಳ ಸೇರ್ಪಡೆ: ಸಿಪಿಎಂ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಸಿಪಿಐ ವಿರೋಧ
ಬಿನಯ್ ವಿಶ್ವಂ | ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ PC: x.com/thenewsdrum
ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪಿಎಂ ಶ್ರೀ (ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೈಸಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾ) ಯೋಜನೆಗೆ ಕೇರಳವನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಸಂಚಾಲಕ ಟಿಪಿ.ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರನ್ನು ಕಮ್ಯುನಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಮೈತ್ರಿಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹೊಗೆಯಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಈ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ವಿ.ಶಿವನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸಿಪಿಐ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿನಯ್ ವಿಶ್ವಂ, ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷದ ವಿರೋಧವನ್ನು ಪತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವನ್ ಕುಟ್ಟಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರದ ಅನುದಾನ ಪಡೆಯಲು ಸರ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತ ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ದೇಶಾದ್ಯಂತ 14500 ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರಾದ್ಯಂತ ಎನ್ಇಪಿ 2020 ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲು ಈ ಯೋಜನೆ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದೆ.ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮಿತ್ರಪಕ್ಷಗಳ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮತ್ತು ಸಂಪುಟದ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯದೇ ಈ ಯೋಜನೆಯಡಿ 1466 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅನುದಾರ ಪಡೆಯಲು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23ರಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಸಿಪಿಐ ಮುನಿಸಿಗೆ ಕಾರಣ.
ಸರ್ಕಾರದ ಈ ನಡೆ ಮೈತ್ರಿ ನಿಯಮಗಳ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಂ ಟೀಕಾಪ್ರಹಾರ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್ಇಪಿಯನ್ನು ಧೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದಲೂ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಬಂದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ನಿಲುವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂಬಾಗಿಲ ಮೂಲಕ ಎನ್ಇಪಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ ಹುನ್ನಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ಚರ್ಚೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.