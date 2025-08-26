ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಮಾತು ಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಕುಟುಂಬದವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಹತ್ಯೆ
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾತು ಬಿಟ್ಟ ಯುವತಿಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಕುಟುಂಬದವರು ನೋಡುತ್ತಿರುವಂತೆಯೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಗುಂಡಿಟ್ಟು ಕೊಂದ ಘಟನೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳಧ ನಾದಿಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಇಶಿತಾ ಮಲಿಕ್ ಎಂಬ 19 ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಆರೋಪಿ ದೇಬರಾಜ್ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಕಾಂಚ್ರಪಾರಾದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಜತೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ದಿಢೀರನೇ ಆಕೆಯ ವರ್ತನೆ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ದೇಬರಾಜ್ ಸೋಮವಾರ ಕೃಷ್ಣನಗರದಲ್ಲಿರುವ ಆಕೆಯ ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾನೆ.
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಯುವತಿಯ ಮನೆಗೆ ಆರೋಪಿ ನುಗ್ಗುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದಾಗ ಕುಟುಂಬದವರು ತಡೆದರು. ಆಗ ಬಂದೂಕು ತೋರಿಸಿದ ಆರೋಪಿ ಗುಂಡುಹಾರಿಸುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ. ಯುವತಿಯ ಕೊಠಡಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಒಳಗಿನಿಂದ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಕೊಂಡ. ಬಳಿಕ ಗುಂಡಿನ ಸದ್ದು ಕೇಳಿಬಂತು ಎಂದು ಐಎಎನ್ಎಸ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಮನೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಯುವತಿ ರಕ್ತದ ಮಡುವಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು. ಕೈಯಲ್ಲಿ ನಾಡ ರಿವಾಲ್ವರ್ ಹಿಡಿದಿದ್ದ ದೇಬರಾಜ್ ಓಡುತ್ತಿದ್ದುದು ಕಾಣಿಸಿದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತಾದರೂ, ಆ ವೇಳೆಗೆ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಳು ಎಂದು ಕೃಷ್ಣನಗರ ಎಸ್ಪಿ ಕೆ.ಅಮರನಾಥ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.