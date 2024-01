ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಗಾಝಾದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ, ಸಹೋದರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸೋಣ ಎಂದು ದೇಶದ ಜನತೆಯನ್ನು ಕೋರಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ನಾಯಕಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ವಾದ್ರ, ಜಗತ್ತಿನ ನಾಯಕರೆಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನರು ಮೌನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ಮೆರೆಯಲು ಮುಂದುವರಿದಿರುವುದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿದರು.

“ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಝಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗುತ್ತಿದೆ,”ಎಂದು ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಮುನ್ನಾ ದಿನ ತಮ್ಮ ಟ್ವೀಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರ.

“ಹೊಸ ವರ್ಷದ ಆಗಮನವನ್ನು ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸಿ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಗಾಝಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಜೀವಿಸುವ ಹಕ್ಕು, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ ಎದುರಿಸುತಿರುವ ನಮ್ಮ ಗಾಝಾದ ಸೋದರ, ಸೋದರಿಯರನ್ನು ನೆನಪಿಸೋಣ,” ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

As we celebrate the beginning of a new year and wish each other that love, peace, laughter and goodness should fill our lives, let us remember our brothers and sisters in Gaza who are facing the most unjust and inhuman assault on their right to life, dignity and freedom.



