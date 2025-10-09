ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ : ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಮಡಿದ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21ಕ್ಕೇರಿಕೆ; ಲೋಪ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಸಿಎಂ
PC: Photo Credit : ANI
ಭೋಪಾಲ್: ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ದುರಂತ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಚಿಂದ್ವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯದೇ ಪಕ್ಕದ ಬೆತುಲ್ ಮತ್ತು ಪಂಧೂರ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಘಟನೆ ಬುಧವಾರ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮಗು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಸಂಖ್ಯೆ 21ಕ್ಕೇರಿದೆ. ಚಿಂದ್ವಾರದಲ್ಲಿ 18 ಮಂದಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಇನ್ನೂ ಐದು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ಥಿತಿ ಚಿಂತಾಜನಕವಾಗಿದೆ. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸಿಎಂ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಲೋಪಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಚೂಕ್ ಸೇ ದುಖ್ ಹೋತಾ ಹೈ" ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬುಧವಾರ ಸಂಜೆ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಿಎಂ, "ಇಂಥ ದುರಂತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮನ್ವಯ ಅಗತ್ಯ. ಭಾರವಾದ ಹೃದಯದೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸಂಘಟಿತ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ ಅವರು, ಜನ ಸಮುದಾಯದ ಸೇವೆಯ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಜತೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು; ಮಾಧ್ಯಮವಿರಲಿ, ಬೇರೆಯವರಿಂದ ಇರಲಿ, ಎಲ್ಲೆಡೆಯಿಂದ ಬರುವ ರಚನಾತ್ಮಕ ಟೀಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ; ಈ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಡೈಥಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಕೈಗಾರಿಕಾ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಶೇಕಡ 48.6ರಷ್ಟು ಹೊಂದಿರುವ ಕೋಲ್ಡ್ರಿಫ್ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವನೆಯ ಪರಿಣಾಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟಿವೆ.