ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ: ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ವೈದ್ಯೆಗೆ ಸಂಸದನಿಂದಲೂ ಒತ್ತಡ!
ಮುಂಬೈ: ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾಗಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರೆದಿಟ್ಟು ವೈದ್ಯೆ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಕರಣ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ತಿರುವು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಅವರ ಇಬ್ಬರು ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಂದ ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು ಎಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು; ಇದಕ್ಕೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದಾಗ ಕಿರಕುಳ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಕೇವಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಸಂಸದ ಹಾಗೂ ಆತನ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರಿಂದಲೂ ಒತ್ತಡವಿತ್ತು ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ಪುಟಗಳ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಟಿಪ್ಪಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಬ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಗೋಪಾಲ್ ಬಡಾನೆ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದಾಗಿ ಸತಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಫಲ್ಟಾನ್ ಉಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ 26 ವರ್ಷದ ವೈದ್ಯೆ ಅಂಗೈ ಮೇಲೆ ಬರೆದ ಬರಹದಲ್ಲಿ ಆಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಐದು ತಿಂಗಳ ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕ ಕಿರುಕುಳ ಎದುರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
23 ತಿಂಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ವೈದ್ಯೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಾಕಿ ಇತ್ತು.