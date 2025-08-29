ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಮಗನಿಗಾಗಿ 30 ಗಂಟೆ ಕಾದು ಕುಳಿತ ತಾಯಿ; ಕೊನೆಗೂ ಪವಾಡಸದೃಶ ರಕ್ಷಣೆ
PC: ndtv
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಭಾರೀ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಕೊಚ್ಚಿಹೋದ ಮಗನಿಗಾಗಿ ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬಳು ಆತಂಕದಿಂದ ಕಾದು ಕುಳಿತ ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ತೆಲಂಗಾಣದ ರಾಜಣ್ಣ ಸರ್ಸಿಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ನೆರೆನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಂಡ ಜಂಗಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಪವಾಡಸದೃಶವಾಗಿ ರಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನದಿಂದಾಗಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮನೈರ್ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ ಐದು ಮಂದಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ವಿಫಲವಾಗಿತ್ತು.
" ನಾನು ಮೂವತ್ತು ಗಂಟೆಗಳಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ; ಅವನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ. ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಚುನಾವಣೆ, ಮುಖಂಡರಿಂದ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಧೈರ್ಯ ನಿಮಗಿದೆಯೇ? ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮಗನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ" ಎಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಆಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.
ಕೊನೆಗೂ ಕಾಯುವಿಕೆಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಂಗಮ್ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ಆಕ್ರಂದನ, ತಾಯಿಯ ಭೀತಿ, ಮಗ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಇತರ ಸದಸ್ಯರ ಕಣ್ಣೀರು ಎಲ್ಲವೂ ಕೊನೆಗೆ ಆನಂದಭಾಷ್ಪವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. "ನನಗೆ ಮರು ಜನ್ಮ ಸಿಕ್ಕಿತು" ಎಂದು ಜಂಗಮ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಂತಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಪ್ರವಾಹಪೀಡಿತ ಮೇಡಕ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ಇಂಥದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆರಿಗೆ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸುವಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.