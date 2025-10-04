ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕಡಿತ : ನವರಾತ್ರಿ ವ್ಯಾಪಾರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ | PC : freepik
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 375 ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಜಿಎಸ್ಟಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರು ನವರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರು ಶೋರೂಂಗಳಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ದು, ನವರಾತ್ರಿ ಅವಧಿಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ದಶಕದಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಡೆಯಿಂದ ಬೆಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಗೃಹಬಳಕೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೀವನಶೈಲಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾಗಿ ಉದ್ಯಮ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ ದೇಶದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಕಾರು ಉತ್ಪಾದಕ ಮಾರುತಿ ಸುಝುಕಿಯಂಥ ಕಂಪನಿ 3.5 ಲಕ್ಷ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, 2.5 ಲಕ್ಷ ವಾಹನ ವಿತರಿಸಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. ನವರಾತ್ರಿ ಕೊನೆ ವೇಳೆಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದ್ದು, ಇದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿತರಣೆಯಾದ 85 ಸಾವಿರ ಕಾರುಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2.3 ಪಟ್ಟು ಅಧಿಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಮಹೀಂದ್ರಾ & ಮಹೀಂದ್ರಾ ಮಾರಾಟದ ಎಕ್ಸ್ ಯುವಿ700 ಮಾರಾಟ ಶೇ.60ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೊ, ಹ್ಯೂಂಡೈ ಕ್ರೇಟಾ ಹಾಗೂ ವೆನ್ಯೂ ಕಾರುಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷದ ಇದೇ ಅವಧಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಗೃಹಬಳಕೆ ಸರಕುಗಳ ಮಾರಾಟ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ ಶೇ.9ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಗತಿಯಾಗಿದೆ.