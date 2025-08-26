ಸರ್ಕಾರದ ಆನ್ಲೈನ್ ಪಿಂಡದಾನ ಯೋಜನೆಗೆ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ; ಮರುಪರಿಶೀಲನೆ ಭರವಸೆ
PC: x.com/patna_press
ಗಯಾ: ರಾಜ್ಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಆನ್ ಲೈನ್ ಪಿಂಡದಾನ ಸೇವೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥರಿಂದ ಭಾರಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಗಯಾವಾಲ್ ಪಂಡಾಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಕೂಡಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿವೆ. ಪವಿತ್ರವೆನಿಸಿದ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಯಾವುದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವ ಈ ಯೋಜನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಜನರು ಗಯಾಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೆ ಒಂದು ಬಾರಿಯ ಶುಲ್ಕವಾಗಿ 23 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ ಆನ್ ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಪಿಂಡದಾನ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಗೈರುಹಾಜರಾಗುವ ಭಕ್ತರ ಪರವಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪುರೋಹಿತರು ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣವನ್ನು ಪೆನ್ ಡ್ರೈವ್ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 6ರಿಂದ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಆರಂಭವಾಗುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸೇವೆ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಆನ್ ಲೈನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಈ ನಡೆಗೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ ಹಾಗೂ ಸಹಕಾರ ಸಚಿವ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರ್ ಕೂಡಾ ಪಂಡಾಗಳು ಎತ್ತಿರುವ ಆಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ದನಿಗೂಡಿಸಿದ್ದು, ಜನರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೂಕ್ತ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಾಮರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ವಿಶ್ವಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಣಿಲಾಲ್ ಬಾರಿಕ್ ಕೂಡಾ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದು, ಪಿಂಡಪ್ರದಾನವನ್ನು ಮಗ ಅಥವಾ ವಂಶದ ಪುರುಷರು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಗರುಡ ಪುರಾಣದಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ವಿಷ್ಣುಪಾದ, ಫಲ್ಗು ಮತ್ತು ಅಕ್ಷಯ್ ವತ್ ನಂಥ ಪವಿತ್ರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ರಿಮೋಟ್ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ತತ್ವಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದದ್ದು" ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವಿಎಚ್ ಪಿಯ ವಿರೋಧವನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.