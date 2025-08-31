ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ಸವಾರನ ಬೈಕ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ತುಂಬಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಗುಂಡೇಟು
PC: x.com/ndtv
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ: ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ರಹಿತ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಇಂಧನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯ ಆದೇಶವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಬ್ಬನ ಮೇಲೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 5 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ತೇಜ್ ನಾರಾಯಣ ನರ್ವಾರಿಯಾ (55) ಭಿಂಡ್-ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾವಿತ್ರಿ ಲೋಧಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಬೈಕ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಇಬ್ಬರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಧರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಬೈಕ್ಗೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದು, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಆದೇಶವನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕಿರುವುದರಿಂದ ನಾನು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಹಾರಿಸಿದ ಗುಂಡು ನರ್ವಾರಿಯಾ ಅವರ ಕೈಗೆ ತಗುಲಿತು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪಿಸ್ತೂಲಿನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ರೈಫಲ್ ನಿಂದ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿರುವುದು ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಹಲವು ಸುತ್ತು ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಭಯಗೊಂಡ ಬಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಹೋದ ಬಳಿಕ ತಕ್ಷಣವೇ ಭಿಂಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಗಾಯಾಳುವನ್ನು ಸಾಗಿಸಲಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.
बिना हेलमेट पेट्रोल नही दिया,तो कर दी अंधाधुंध फायरिंग,— Ashok Sharma(Bade Bhaiya) (@AshokKSharmaBLS) August 30, 2025
गोली लगने से पंप मालिक हुआ घायल।
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है अभी कुछ दिन पूर्व विधायक जी द्वारा कलेक्टर बंगले पर उत्पात मचाया गया था माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान दें मध्य प्रदेश में आज इन स्थितियों को… pic.twitter.com/Thv6o1kWXy