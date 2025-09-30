ಇಸ್ರೇಲ್-ಗಾಝಾ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸುವ ಟ್ರಂಪ್ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸ್ವಾಗತ
ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ , ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ | PC : ANI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಸೆ.30: ಇಸ್ರೇಲ್-ಗಾಝಾ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆಯಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಘೋಷಿಸಿರುವ ಸಮಗ್ರ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಇಸ್ರೇಲಿ ಮತ್ತು ಫೆಲೆಸ್ತೀನ್ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ, ಸುಸ್ಥಿರ ಶಾಂತಿ, ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರ್ಯಸಾಧ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಹಾಗೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ನಡುವಿನ ಮಾತುಕತೆಯ ಬಳಿಕ, ಶ್ವೇತಭವನವು ಸೋಮವಾರ ಈ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿತು. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಕೆನಡಾ, ಖತರ್, ಜೋರ್ಡಾನ್, ಯುಎಇ, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಟರ್ಕಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದವು.
