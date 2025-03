ಚಂಡಿಗಡ: ಸ್ವಯಂಘೋಷಿತ ಕ್ರೈಸ್ತ ಪ್ರವಾದಿ ಬಜಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರ ಮೇಲೆ ಪದೇ ಪದೇ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ, 2025ರಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಈ ವೀಡಿಯೊ ಜನಾಕ್ರೋಶವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ‘ಏಶು ಏಶು’ ಖ್ಯಾತಿಯ ಈ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ವಿರುದ್ಧ ತಕ್ಷಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸಿಂಗ್ ಆತನತ್ತ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಎಸೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ವೀಡಿಯೊದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಲೇಡಿಸ್ ಪರ್ಸ್ನಿಂದ ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ ಸಿಂಗ್ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಎದುರಿಗೇ ಕಪಾಳಮೋಕ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

CCTV footage of self-styled Christian prophet Baljinder Singh’s office has gone viral, showing him beating his employees, including women. The footage is reportedly from February 2025. Notably, just a few days earlier, the Kapurthala Police had registered an FIR against him under… pic.twitter.com/x2JXF84JAt