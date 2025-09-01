ರಾಜಸ್ಥಾನ | 17ನೇ ಮಗುಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ 55 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ!
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಜೈಪುರ: ಬಹುತೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 55 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು 17ನೇ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ಘಟನೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಉದಯ್ ಪುರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೆ ಝಾದೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದೆದುರು ಲಿಲಾವಸ್ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಸಂಬಂಧಿಕರು ಹಾಗೂ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ರೇಖಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ 17ನೇ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿರುವ ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಜಮಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೇಖಾ ಅವರಿಗೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಜನಿಸಿದೆ.
ಕವರ ರಾಮ್ ಕಲ್ಬೆಲಿಯ ಎಂಬ ಗುಜರಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗಿರುವ ರೇಖಾ ಎಂಬ ಮಹಿಳೆ ಕಳೆದ ಕೆಲ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ 17 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ, ನಾಲ್ವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಓರ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಐದು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಈ ದಂಪತಿಗಳ 12 ಮಕ್ಕಳು ಜೀವಂತವಿದ್ದು, ಈ ಪೈಕಿ ಏಳು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಐವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲ್ಬೆಲಿಯ ಕುಟುಂಬದ ಮೂರು ತಲೆಮಾರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದೆ. “ನನ್ನ ಇಬ್ಬರು ಪುತ್ರರು ಹಾಗೂ ಪುತ್ರಿಯರಿಗೆ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಬ್ಬರು ಅಥವಾ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅರ್ಧ ಹೆಮ್ಮೆ ಹಾಗೂ ಅರ್ಧ ಅಳುಕಿನಿಂದ ಕವರ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಅರ್ಥಾತ್, ರೇಖಾ ತಮ್ಮ 17ನೇ ಮಗುವಿನ ಜನ್ಮ ನೀಡುವಾಗಲೇ ಅಜ್ಜಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಗೆ ಹಲವು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಸ್ಮಯದ ಹಿಂದೆ ಕಠಿಣ ಬದುಕಿನ ಕತೆಯೂ ಅಡಗಿದೆ. ಸೀಮಿತ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಹೊಂದಿರುವ ಕವರ ಗುಜರಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿವಾಹ ನೆರವೇರಿಸಲು ದುಬಾರಿ ಬಡ್ಡಿ ದರದ ಸಾಲ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ಎಂದು ಕವರ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
“ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಯಾರೂ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ” ಎಂದು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳುವ ಕವರ, ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬ ಮೇಲೆ ಚಾಚಿರುವ ಬಡತನದ ಕರಿನೆರಳನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ರೇಖಾಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿಸುವುದು ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಝಾದೋಲ್ ಸಮುದಾಯ ಕೇಂದ್ರದ ವೈದ್ಯರು. ನಾನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮಗುವಿಗೆ ಜನ್ಮ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ರೇಖಾ ಮೊದಲಿಗೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಂತೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಝಾದೋಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಡಾ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ, ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಇಂತಹ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿರುವ ಆದಿವಾಸಿ ಬಾಹುಳ್ಯದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಸವಾಲನ್ನು ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಜನನ ನೀಡಿರುವುದನ್ನು ನಿರಾಳತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯವು ಚರ್ಚೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದೆ. ಕೆಲವು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪಾಲಿಗೆ ರೇಖಾರ ಕತೆಯು ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿನ ಬಡತನ, ಅನಕ್ಷರತೆ ಹಾಗೂ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.