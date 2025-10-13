ಅಪ್ರಾಪ್ತೆ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ; ಯೂಟ್ಯೂಬರ್, ಪುತ್ರನ ಬಂಧನ
ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ: ಹದಿನೈದು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಗೆ ಕಾಮಿಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ರೀಲ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 43 ಲಕ್ಷ ಅನುಯಾಯಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 48 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಮತ್ತು ಆತನ ಹದಿಹರೆಯದ ಪುತ್ರನನ್ನು ನಾರ್ತ್ 24 ಪರಗಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರೋವಾದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಬಾಲಕಿಯ ತಂದೆ ಕೊಲ್ಕತ್ತಾ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ. ಬಸೀರ್ಹಾತ್ ಉಪವಿಭಾಗೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಆರೋಪಿಗಳಾದ ಅರಬಿಂದು ಮೊಂಡಲ್ ಗೆ ಐದು ದಿನಗಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಸ್ಟಡಿ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗನನ್ನು ಬಾಲಾಪರಾಧಿಗಳ ಸುಧಾರಣಾಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದೆ. ತಂದೆ ಹಾಗೂ ಮಗ ಹಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ 9ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಕಿರು ವಿಡಿಯೊಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಆಮಿಷವೊಡ್ಡಿದ್ದರು.
ಬಾಲಕಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹಲವು ಕಡೆಗಳಿಗೆ ಶೂಟಿಂಗ್ ಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದು, ಆಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸುವಾಗಿ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ವಿಡಿಯೊ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಮತ್ತು ಫೋಟೊ ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ. "ಇಬ್ಬರೂ ಇದನ್ನು ಆಕೆಯನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಮೇಲ್ ಮಾಡುವ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಹಲವು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದರೂ ಆಕೆ ಮೌನವಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು" ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರಬಿಂದು ಪುತ್ರ ಆಕೆಯ ಹಣೆಗೆ ತಿಲಕವನ್ನೂ ಇಟ್ಟು, ಆಕೆಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾಗುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಎಸಗಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಬಾಲಕಿಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಅರಬಿಂದು ಪರಿಚಿತರಾಗಿದ್ದು, ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇರಿಸಿದ್ದರು. ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿ, ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಅರಬಿಂದುಗೆ ಸೇರಿದ ಫೋನ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.