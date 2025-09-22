ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರದ ಆದೇಶ : ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್
ಹೊಸ ದಿಲ್ಲಿ: ಅದಾನಿ ಎಂಟರ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ವಿರುದ್ಧದ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಪೋಸ್ಟ್ ತೆಗೆದು ಹಾಕುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪತ್ರಕರ್ತ ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ದಿಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನ್ಯಾ. ಸಚಿನ್ ದತ್ತಾ ಇಂದು (ಸೋಮವಾರ) ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ Newslaundry ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಅರ್ಜಿಯನ್ನೂ ಇಂದೇ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆಗೊಳಗಾಗಿರುವ ಈ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಹಾಗೂ ಅಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಆದೇಶವು ಭಾರತೀಯ ಸಂವಿಧಾನದತ್ತವಾದ ಪ್ರಜಾಸತ್ತಾತ್ಮಕ ಆಡಳಿತದ ಮೂಲಭೂತ ಬುನಾದಿ, ಪತ್ರಿಕಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರ ವಿಭಜನೆಯ ಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ರವೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಹಾಗೂ ಶಾಸನಾತ್ಮಕ ಪರಿಪಾಲನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇಂತಹ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದೂ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯವನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.