ಬೀದಿ ಜಗಳ, ಲಾರಿ ಸಹಾಯಕನ ಅಪಹರಣ ಪ್ರಕರಣ; ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಪೂಜಾ ಖೇಡ್ಕರ್ ತಂದೆ!
ಪೂಜಾ ಖೇಡ್ಕರ್| ಮನೋರಮಾ ಖೇಡ್ಕರ್| ದಿಲೀಪ್ ಖೇಡ್ಕರ್ x.com/IndiaToday
ಪುಣೆ: ಬೀದಿ ಜಗಳದ ಬಳಿಕ ಲಾರಿ ಸಹಾಯಕರೊಬ್ಬರನ್ನು ಎಸ್ಯುವಿ ಚಾಲಕ ಅಪಹರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪೊಲೀಸರು, ವಜಾಗೊಂಡಿರುವ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೂಜಾ ಖೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ತಂದೆ ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್ಯುವಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ನಿವೃತ್ತ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿ.
ದಿಲೀಪ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ಎಸ್ಯುವಿ ಚಾಲಕ ತಲೆ ಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನವಿಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎಸ್ ಯುವಿ ನೋಂದಣಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಖೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುಣೆ ಬಂಗಲೆಗೆ ತೆರಳಿ ಅಪಹೃತ ಸಹಾಯಕನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಬಂಗಲೆಯ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ನವಿ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ತಾಯಿ ಮನೋರಮಾ ವಿರುದ್ಧವೂ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಳಿಕ ಪುಣೆ ಪೊಲೀಸರೊಂದಿಗೆ ನವಿ ಮುಂಬೈಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ಆಗಮಿಸಿದಾಗ, ಖೇಡ್ಕರ್ ಎಸ್ ಯುವಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಪೊಲೀಸರತ್ತ ಛೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದರು ಎಂದು ಆಪಾದಿಸಲಾಗಿದೆ.