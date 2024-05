ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ನರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ, ನಂತರ ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿರುವ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಬಲಪಂಥೀಯರಿಂದ ಟ್ರೋಲ್‌ ಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.



ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ನರ ಪರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಸೂಚಿಸಿ ಬಾಲಿವುಡ್‌ ನಟ-ನಟಿಯರ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆದಾರರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ 'All eyes on Rafah' ಎಂಬ ಪೋಸ್ಟರ್‌ನನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಿತಿಕಾ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡಾ ಆ ಪೋಸ್ಟರನ್ನು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಇದಾದ ನಂತರ ಅವರು ಆ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಗಾಝಾದ ಫೆಲೆಸ್ತೀನಿಯನ್ನರ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊನೆಯ ಆಶ್ರಯ ತಾಣ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಗಾಝಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ನಗರವಾದ ರಫಾ ಮೇಲೆ ಮಂಗಳವಾರದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತೆ ವಾಯು ದಾಳಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಈ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಸಹಿತ ಹಲವರು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಮೇ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಾಝಾ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಪುನಾರಂಭಿಸಿದ ನಂತರ, ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಮಂದಿ ರಫಾ ನಗರಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ಈ ಪೈಕಿ ಬಹುತೇಕರು ಇಸ್ರೇಲ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ನಿರಾಶ್ರಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಈಗ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಶಿಬಿರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

#RafafOnFıre

Right Wing trolls in India are attacking Rohit Sharma's wife Ritika Sajdeh for supporting the People of Palestine. But wait... pic.twitter.com/k16U0M3kgC