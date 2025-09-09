183 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತರಿ ಹಗರಣ: ಮತ್ತಿಬ್ಬರ ಬಂಧನ
ಸಿಬಿಐ | PTI
ಭೋಪಾಲ, ಸೆ. 9: 183.21 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತರಿ ಹಗರಣದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಇಂದೋರ್ ಮೂಲದ ಕಂಪೆನಿಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ.
ತೀರ್ಥ್ ಗೋಪಿಕಾನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಮಹೇಶ್ ಕುಂಭಾನಿ ಹಾಗೂ ಗೌರವ್ ದಾಕಡ್ ಅವರನ್ನು ಸಿಬಿಐ ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶೇಷ ಸಿಬಿಐ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಇದೇ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಸಿಬಿಐ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು. 183.21 ಕೋ.ರೂ. ನಕಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತರಿ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಸಿಬಿಐ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗೋವಿಂದ್ ಚಂದ್ರ ಹನ್ಸ್ದಾ ಹಾಗೂ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಫಿರೋಝ್ ಖಾನ್ ಅವರನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತ್ತು.
