ಕೇರಳ | ಶಬರಿಮಲೆಯಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಮೂರ್ತಿಯ ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಪೀಠ ಪತ್ತೆ
ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯ | PC : PTI
ಪತ್ತನಂತಿಟ್ಟ, ಸೆ. 28: ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಾಲಯದಿಂದ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದ ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಮೂರ್ತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವರ್ಣ ಲೇಪಿತ ಪೀಠವನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರು ದೇವಸ್ವ ಮಂಡಳಿ (ಟಿಡಿಬಿ)ಯ ಜಾಗೃತ ದಳ ತಿರುವನಂತಪುರದಿಂದ ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರವಿವಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದ್ವಾರಪಾಲಕ ಮೂರ್ತಿಯ ಪೀಠವನ್ನು ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ ತಿರುವನಂತಪುರದ ವೆಂಜರಮೂಡುನ ಉನ್ನಿಕೃಷ್ಣನ್ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಿಂದ ಈ ಪೀಠವನ್ನು ಟಿಡಿಬಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಭದ್ರತೆಯ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧೀಕ್ಷಕ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ವಿ. ನೇತೃತ್ವದ ತಂಡ ಶನಿವಾರ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರು ತಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠವನ್ನು ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ, ಆ ಪೀಠ ಶಬರಿಮಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ಚಿನ್ನ ಲೇಪಿತ ಇನ್ನೊಂದು ಪೀಠದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.
ಈ ವಿಷಯ ಕೇರಳ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅನಂತರ ಅದು ಈ ಘಟನೆಯ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿತ್ತು.
ಅನಂತರ ಶಬರಿಮಲೆ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ತಂಡ ಅರನ್ಮೂಲದಲ್ಲಿರುವ ಟಿಡಿಬಿಯ ಸ್ಟಾಂಗ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪೀಠ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪೀಠ ನಿಜವಾಗಿ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಕೆಲಸಗಾರನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಈ ಪೀಠ ನಾಪತ್ತೆಯಾದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾದ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಬಳಿಕ ಈ ಕೆಲಸಗಾರ ಪೀಠ ತನ್ನ ವಶದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಎಂದು ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದ. ಅನಂತರ ಈ ಪೀಠವನ್ನು ವೆಂಜರಮೂಡುನಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಟಿ ಅವರ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.