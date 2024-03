ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ನನ್ನ ಗಾಯಗಳಿಗೆ ಹಾಕಲಾಗಿರುವ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಚೇತರಿಕೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹಿಮ್ಮಡಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಹಿರಿಯ ವೇಗಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಶಮಿ ಬುಧವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಲ್ಲಿ 24 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಅವರು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧದ ಐದು ಪಂದ್ಯಗಳ ಟೆಸ್ಟ್ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದರು.

ಹಿಮ್ಮಡಿ ಗಾಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್)ನಿಂದ ಹೊರಗಿರುತ್ತಾರೆ.

‘‘ನನ್ನ ಚೇತರಿಕೆ ಹಾದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಯಸಿದ್ದೇನೆ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಆಗಿ ಈಗ 15 ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಗಾಯದ ಹೊಲಿಗೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಚೇತರಿಕೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಮುಂದಿನ ಹಂತವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ’’ ಎಂದು 33 ವರ್ಷದ ಶಮಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ‘ಎಕ್ಸ್’ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೂರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಡೆದ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಳಿಕ ಶಮಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಂದ ಹೊರಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ವೇಳೆ ಅವರು ಕಾಲು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ನೋವಿನೊಂದಿಗೆ ಆಡಿ ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ನೀಡಿದ್ದರು.

ಅವರಿಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಅವರು ತನ್ನ ಕ್ರೀಡಾ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ 229 ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಕೆಟ್ ಗಳು, 195 ಏಕದಿನ ವಿಕೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು 24 ಟಿ20 ವಿಕೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

