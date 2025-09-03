ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತದ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ,ಸೆ.3: ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ವಿಷಪೂರಿತ ಹಾವುಗಳು ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ಈವರೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಡಿತಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯೊಂದು ಹೇಳಿದೆ.
‘ಬಿಗ್ ಫೋರ್’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವುಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ಕೊಳಕು ಮಂಡಲ, ಕಟ್ಟುಹಾವು, ಗರಗಸ ಮಂಡಲ ಮತ್ತು ನಾಗರ ಹಾವುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾವುಕಡಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ದಿಬ್ರು-ಸೈಖೋವಾ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿ,ಅಸ್ಸಾಂ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪುಕ್ಯಾಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ವಿವಿಯ ಸಂಶೋಧಕರು ಹಮಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ತಾಪಮಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶಗಳ ಪೂರಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಹರ್ಯಾಣ, ರಾಜಸ್ಥಾನ ಮತ್ತು ಅಸ್ಸಾಂ ‘ಬಿಗ್ ಫೋರ್’ ಗುಂಪಿನ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾನವ-ಹಾವು ಸಂಘರ್ಷವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಂಶೋಧಕರ ತಂಡವು ಹೇಳಿದೆ.
ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಾವುಗಳಿಗೆ ಪೂರಕ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿರುವ ಮಣಿಪುರ, ಮೇಘಾಲಯ, ನಾಗಾಲ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಗಳಂತಹ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ನಿರಂತರ ತಾಪಮಾನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಸರೀಸೃಪಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಪಿಎಲ್ಒಎಸ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಜರ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿರುವ ಅಧ್ಯಯನ ವರದಿಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.