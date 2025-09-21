ಇಂದು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ; ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಗನವೀಕ್ಷಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಇದು ಗೋಚರವಾಗುತ್ತದೆ? ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎನ್ನುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ...
ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಚಂದ್ರ ಹಾದುಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಿರಣ ಬೀಳದಂತೆ ತಡೆಯುವುದನ್ನು ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಥವಾ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಖರ ಚಕ್ರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಖಗ್ರಾಸ ಅಥವಾ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಈ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಸುತ್ತ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕೌತುಕ ಮತ್ತು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿವೆ.
ನ್ಯೂಝಿಲೆಂಡ್, ಅಂಟಾರ್ಟಿಕಾ ಹೀಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಗೋಲಾರ್ಧ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ, ಕೆಲ ಫೆಸಿಫಿಕ್ ದ್ವೀಪಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಶೇ.85ರಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಮರೆಮಾಚುವ ಅಪೂರ್ವ ದೃಶ್ಯ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಭಾರತೀಯರ ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಗ್ರಹಣ ಸ್ಪರ್ಶ ಮತ್ತು ಮೋಕ್ಷ ಸಮಯದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಕಾಲಮಾನದ ಪ್ರಕಾರ ರಾತ್ರಿ 10.59ಕ್ಕೆ ಖಂಡಗ್ರಾಸ ಗ್ರಹಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಳಿಕ 1.11ಕ್ಕೆ ಗರಿಷ್ಠ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರವಾಗಲಿದೆ. 22ರ ಮುಂಜಾನೆ 3.23ಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಣ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಬರಿಗಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೋಡುವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ಸೂರ್ಯಕಿರಣಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾಯಂ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಸುರಕ್ಷಾ ಗಾಜಿನ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಐಎಸ್ಓ 12312-2 ಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಣಾ ಗಾಜನ್ನು ಸುರಕ್ಷೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅತಿನೇರಳೆ ಕಿರಣ ಮತ್ತು ಇನ್ಫ್ರಾ ರೆಡ್ ವಿಕಿರಣವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.