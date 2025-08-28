ಸುಪ್ರೀಂ ಆದೇಶದ ಬಳಿಕ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಭಿಯಾನ
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೀಡಿದ ನಿದೇರ್ಶನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂತಾನಶಕ್ತಿಹರಣ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ನಡೆಸಲು ಮತ್ತು ಲಸಿಕೆ ನೀಡಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಜ್ಜಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಾಣಿ ಜನನ ನಿಯಂತ್ರಣ (ಎಬಿಸಿ)-2023ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನಗರದಲ್ಲಿ ಶ್ವಾನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ 78 ಸರ್ಕಾರಿ ಪಶುಪಾಲನಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳ ಪೈಕಿ 24ನ್ನು ವಿಶೇಷ ಲಸಿಕಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ನೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೀದಿನಾಯಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಸೂತ್ರವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡಾ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಇಲಾಖೆಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಪಶುವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂಸೇವಕರನ್ನು ಜತೆಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ಅಭಿಯಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮಾನವೀಯ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುವುದು ಪ್ರಥಮ ಆದ್ಯತೆ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಹಕ್ಕು ಹೋರಾಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಪ್ರೇಮಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 2016ರ ಪಶು ಗಣತಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ 8 ಲಕ್ಷ ಬೀದಿನಾಯಿಗಳಿವೆ. ಆ ಬಳಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇದು ಪ್ರಾಣಿ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಾಣಿ- ಮನುಷ್ಯ ಸಂಘರ್ಷ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.