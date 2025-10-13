ನೇಪಾಳ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ಶಂಕಿತ ಪಾಕ್ ಮಹಿಳೆ ತ್ರಿಪುರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ
PC: x.com/jantaserishta
ಗುವಾಹತಿ: ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಷಾಮೀಲಾಗಿ, ನೇಪಾಳ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ 65 ವರ್ಷದ ಶಂಕಿತ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ತ್ರಿಪುರಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಡಿ ಪಟ್ಟಣ ಸಬ್ರೂಮ್ ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬಂಧಿತ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಲೂಯಿಸ್ ನಿಗಾತ್ ಅಖ್ತರ್ ಬಾನೊ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಬ್ರೂಮ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ರೈಲ್ವೆ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ಬಳಿಕ ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಬ್ರೂಮ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಸರ್ಕಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆರೋಪಿ ಮಹಿಳೆ ಗಡಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳುವ ಯೋಚನೆ ಹೊಂದಿದ್ದಳು; ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಇತರ ಭದ್ರತಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಈಕೆಯ ಚಲನ ವಲನ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಲು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈಕೆ ನೇಪಾಳ ಜೈಲಿನಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಅಂಶ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಆಕೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಆಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅರಿಯಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಈಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಶೇಖುಪುರದ ಎಂ.ಡಿ.ಗೊಲಾಫ್ ಫರಾಜ್ ಎಂಬ ಪತ್ನಿ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 12 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಳಸಿ ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದು, ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಳು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.