ಚೆನ್ನೈ: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಲಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಬೋನಸ್‌ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.



ತಮ್ಮ ಮಾಲಕರ ಈ ಭರ್ಜರಿ ಗಿಫ್ಟ್‌ ಪಡೆದ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಖುಷಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪುರ್‌ನ ವಣಜಿಪಾಳಯಂ ಮೂಲದ ಪಿ ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಅವರು 190 ಎಕರೆ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟಿನ ಮಾಲಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ತರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ತೋಟಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 627 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ಅವರು ಗೃಹಬಳಕೆ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಹಾಗೂ ನಗದು ಬೋನಸ್‌ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ಬಾರಿ ರೂ 2 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ರಾಯಲ್‌ ಎನ್‌ಫೀಲ್ಡ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ನಲ್ವತ್ತೆರಡು ವರ್ಷದ ಕುಮಾರ್‌ ತಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್‌, ಸುಪರ್‌ವೈಸರ್‌, ಸ್ಟೋರ್‌ ಕೀಪರ್‌, ಕ್ಯಾಶಿಯರ್‌, ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಚಾಲಕರಿಗೆ ಬೈಕ್‌ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್‌ಸಿಡಿ ಟಿವಿ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದರೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಶೇ. 18 ಬೋನಸ್‌ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಲಕ ತಮ್ಮ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಸಮೀಪದ ನೆಡುಗಲ ಪಂಚಾಯತ್‌ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗೆ ಇಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವಂತಾಗಲು ಅವರು ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಈ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ 320 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ 80 ಮಂದಿ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಶಿವಕುಮಾರ್‌ ಒಂದು ಫಾರ್ಮಸಿ ಕೂಡ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಎಸ್ಟೇಟ್‌ ಮಾಲಕ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬೈಕ್‌ ಕೊಡುಗೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ವೀಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

