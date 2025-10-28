ದೇಶಾದ್ಯಂತ 112 ಔಷಧ ಮಾದರಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆ; ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದಲೇ 49 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ವಿಫಲ !
ಶಿಮ್ಲಾ: ವಿಷಯುಕ್ತ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 20ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳು ಮೃತಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ 112 ಔಷಧ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಂಸ್ಥೆ ನಡೆಸಿದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅತ್ಯಧಿಕ ಅಂದರೆ 49 ಔಷಧ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ.
ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಓ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಔಷಧ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಳಿಕ ಈ ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳು ನಿಗದಿತ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಾಗೂ ವಿಷಪೂರಿತ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಔಷಧಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಔಷಧಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸುವ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಔಷಧ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತದೆ.
ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಎರಡು ಕೆಮ್ಮಿನ ಔಷಧಿಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳೆಂದರೆ ಸಾಯಿಟೆಕ್ ಮೆಡಿಕೇರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಿರ್ಮೋರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಂಬ್ರೋಕ್ಸಲ್ ಮತ್ತು ಬದ್ದಿ ಮೂಲದ ನಕ್ಸ್ಪಾರ್ ಫಾರ್ಮಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಅಂಬ್ರೋಕ್ಸೋಲ್ ಎಚ್ಸಿಐ. ಎರಡೂ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಕಫ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಣಕೆಮ್ಮಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ, ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಹರಿದ್ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಯೋಮೆಡಿಕ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನೊಸ್ಕಾಪೈನ್ ಕೂಡಾ ಗುಣಮಟ್ಟ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಅಂತೆಯೇ ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದ ರಾಯಪುರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯಾಗುವ ಬೆಸ್ಟೊ ಕಾಫ್ ವಿಷಪೂರಿತವಾಗಿರುವುದು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಷಪೂರಿತ ಔಷಧಿ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿರುವ ಬ್ಯಾಚ್ನ ಔಷಧಿಯನ್ನು ತಾನು ಉತ್ಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ಸಿಡಿಎಸ್ಸಿಓಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.