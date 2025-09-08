ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ನ ಸಂಪಾದಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ ನಿಧನ
ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ |Credit: X/@PCITweets
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ: ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ನ ಸಂಪಾದಕ, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ (63) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಂತರ ಸೋಮವಾರ ಗುರ್ಗಾಂವ್ ನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ರಾಜಕೀಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದ ಅವರು, ಭಾರತೀಯ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಿದ್ದರು.
1962ರಲ್ಲಿ ಪಾಟ್ನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಠಾಕೂರ್, ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಜನಾರ್ಧನ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಪುತ್ರರು. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಾಟ್ನಾದ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು, ದಿಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೂ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 1984ರಲ್ಲಿ ಸಂಡೇ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಅವರು, ದಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ತೆಹಲ್ಕಾ ಮತ್ತು ದಿ ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಹಾರದ ರಾಜಕೀಯ, ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅವರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಬರಹಗಳು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದ್ದವು. ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಸಬಾಲ್ಟರ್ನ್ ಸಾಹೇಬ್" (ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ), "ಸಿಂಗಲ್ ಮ್ಯಾನ್: ದಿ ಲೈಫ್ ಅಂಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ನಿತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಆಫ್ ಬಿಹಾರ" ಹಾಗೂ "ದಿ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಬಿಹಾರಿ" ಸೇರಿವೆ.
ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ನಿಧನಕ್ಕೆ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವಲಯದಿಂದ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಉಮರ್ ಅಬ್ದುಲ್ಲಾ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, “ಜಮ್ಮು-ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವಿಲ್ಲದೇ ಜನರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನುಆಲಿಸಿದ ಅಪರೂಪದ ಪತ್ರಕರ್ತರಲ್ಲಿ ಠಾಕೂರ್ ಒಬ್ಬರು.ಅವರ ನಿಧನ ಬಹಳ ದುಃಖಕರ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕ ಜೈರಾಮ್ ರಮೇಶ್ ಅವರು, “ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ರಾಜಕೀಯದ ತೀಕ್ಷ್ಣ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಿಹಾರ ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಕುರಿತು ಅವರ ಲೇಖನಗಳು ಅಪರೂಪದ ಸಂಪತ್ತು” ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಜೆಡಿ ನಾಯಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಝಾ ತಮ್ಮ ಸಂತಾಪದಲ್ಲಿ, “ಠಾಕೂರ್ ಸದಾ ಪ್ರವಾಹದ ವಿರುದ್ಧ ಈಜಿದ ಪತ್ರಕರ್ತರು. ತಳ ಮಟ್ಟದ ವರದಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಸದಾ ಸ್ಮರಣೀಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದರು.
ಠಾಕೂರ್ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ನೇಹಿತ ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಶೀದ್ ಕಿದ್ವಾಯಿ ಅವರು, “ಠಾಕೂರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಬರಹಗಾರರು. ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗಿಂತ, ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನೇ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 10-15 ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೆ. ಎಂದಿನಂತೆ ಅವರು ವರದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ, ನಗುತ್ತಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರಲ್ಲ”, ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.
ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧ, ಭೋಪಾಲ್ ದುರಂತ, 1984ರ ಸಿಖ್ ವಿರೋಧಿ ಗಲಭೆಗಳು, ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಹತ್ಯೆ, ಕಾಶ್ಮೀರ ಸಂಘರ್ಷಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹತ್ವದ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಭೀತ ವರದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದರು.
ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿನ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೇಮ್ ಭಾಟಿಯಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ (2001) ಮತ್ತು ಅಪ್ಪನ್ ಮೆನನ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್ (2003) ದೊರೆತಿವೆ.
ಪತ್ನಿ ಸೋನಾ, ಮಗಳು ಜಹಾನ್ ಮತ್ತು ಮಗ ಆಯುಷ್ಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಕರ್ಷಣ್ ಠಾಕೂರ್ ಅಗಲಿದ್ದಾರೆ.