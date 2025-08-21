ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಚುನಾವಣಾ ದತ್ತಾಂಶ ವಿವಾದ: ಚುನಾವಣಾ ತಜ್ಞ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು
ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ (Photo: NDTV)
ಮುಂಬೈ: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕುರಿತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಳಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದ ʼಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ದಿ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಡೆವೆಲಪಿಂಗ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ʼ ನ ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಬುಧವಾರ ನಾಶಿಕ್ ಹಾಗೂ ನಾಗ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲಾಗಿವೆ.
ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ ವಿವಿಧ ಸೆಕ್ಷನ್ ಗಳಡಿ ಎಫ್ಐಆರ್ ಅನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.
ದಿಯೊಲಲಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮತದಾರರ ಕುರಿತು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ, ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಾಶಿಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಚುನಾವಣಾ ಕಚೇರಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ.
“ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗದ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಮಾತ್ರ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ನಾಗರಿಕರು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು” ಎಂದೂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸಂಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಲೋಕನೀತಿ-ಸಿಎಸ್ಡಿಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
