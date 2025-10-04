ʼಐ ಲವ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ʼ ವಿವಾದ : ಬರೇಲಿಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರನ್ನು ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು
ಲಕ್ನೋ: ʼಐ ಲವ್ ಮುಹಮ್ಮದ್ʼ ವಿವಾದದ ಬಳಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಬರೇಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡದಂತೆ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಾಸಕ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ನಿಯೋಗವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಂಡೆ ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತಾ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೇಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕಾರು ಹತ್ತದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಂಡೆ, ನಮಗೆ ಬರೇಲಿಗೆ ತೆರಳದಂತೆ ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ನಿಯೋಗ ಬರೇಲಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರು ನನಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬರದಂತೆ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದರು. ಬರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಬರೇಲಿಗೆ ಬರದಂತೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮದೇ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲು, ಅವರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಈಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಂಭಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಗೃಹಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವರ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.