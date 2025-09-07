ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಿತ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಉದ್ಯಾನವನ
Photo Credit: UP Government
ಲಕ್ನೋ,ಸೆ.7: ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೆರಾಮಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಉದ್ಯಾನವನ ‘ಅನೋಖಿ ದುನಿಯಾ’ವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲು ಉ.ಪ್ರದೇಶವು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಾಜ್ಯದ ‘ಸೆರಾಮಿಕ್ ರಾಜಧಾನಿ’ ಎಂದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಖುರ್ಜಾದಲ್ಲಿ 5.86 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನವು ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೆರೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯು ‘ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನ’ ಉಪಕ್ರಮದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಳಿಕ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಯೋಗಿ ಸರಕಾರದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮಹತ್ವದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯು ತಿಳಿಸಿದೆ.
‘ಸಾರ್ವಜನಿಕ-ಖಾಸಗಿ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದಡಿ ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯಾನವನವು ಎರಡು ಎಕರೆಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಖುಜ್ರಾ ತನ್ನ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 80 ಟನ್ಗೂ ಅಧಿಕ ಸೆರಾಮಿಕ್ ತ್ಯಾಜ್ಯವನ್ನು ಅದ್ಭುತ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪರಂಪರೆಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾಗತಿಕ ಅನನ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಕಲಾಕೃತಿ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಲಿದೆ ’ಎಂದು ಬುಲಂದಶಹರ-ಖುಜ್ರಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ಅಂಕುರ್ ಲಾಠರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಆರು ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತು 120 ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳ ತಂಡವು ಉದ್ಯಾನವನಕ್ಕಾಗಿ ಸುಮಾರು 100 ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಡಾದ ಹೂಜಿಗಳು,ಕಪ್ ಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಟಲ್ ಗಳಂತಹ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ರಚಿಸಲಾದ 28 ದೊಡ್ಡ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಸೇರಿವೆ.