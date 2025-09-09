ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ | ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದ ಭಾರತ
PC : PTI
ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ, ಸೆ. 9: ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ಯುವಜನರ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಹಾಗೂ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ಕೆ.ಪಿ. ಶರ್ಮಾ ಒಲಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವ ನಡುವೆ ಭಾರತ ನೇಪಾಳದೊಂದಿಗಿನ ತನ್ನ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಭದ್ರತೆ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ ಹಾಗೂ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದೆ.
ಪಶ್ಚಿಮಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾನಿಟಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ಸೇನಾ ಪಡೆ ಹಾಗೂ ಪೊಲೀಸರು ಗಸ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಭಾಗಶಃ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ ಟ್ರಕ್ಗಳು ಸಂಚಾರ ನಿಲ್ಲಿಸಿವೆ.
ಇಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸೇನಾ ಪಡೆಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಾವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕುರಿತು ನಿಗಾ ಇರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಏರಿಯಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠ (ಎಸ್ಪಿ) ಪ್ರವೀಣ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತದ ಇತರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸುವಂತೆ ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಸಂತಾಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
‘‘ನೇಪಾಳದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ದಿಲ್ಲಿ-ಕಠ್ಮಂಡು-ದಿಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿನ ಹಲವು ವಿಮಾನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಇಂದು (ಮಂಗಳವಾರ) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ’’ ಎಂದು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ವಕ್ತಾರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಶಾಂತಿ ಹರಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಭಾರತದ ಗಡಿ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆ, ಶಸಸ್ತ್ರ ಸೀಮಾ ಬಲ (ಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.