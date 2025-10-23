ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಅಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸಿದ ಆರೋಪ: ದಲಿತ ವೃದ್ಧನಿಗೆ ಮೂತ್ರ ನೆಕ್ಕವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ
PC: screengrab/x.com/IndiaToday
ಲಕ್ನೋ: ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮೂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ದೇವಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾದ 65 ವರ್ಷದ ದಲಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮೂತ್ರ ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ದೇವಾಲಯ ಆವರಣವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಲಕ್ನೋದ ಕಕೋರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದಿದ್ದು, ಶೀತ್ಲಾ ಮಠ ದೇವಾಲಯದ ಎದುರು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮಳಿಗೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ಕಾಂತ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಪಮ್ಮು ಎಂಬಾತನನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧ ಬುಧವಾರ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸಂತ್ರಸ್ತ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಾಂಪಾಲ್, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದು, ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ ಸಮೀಪದ ಮನೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು ಹಾಗೂ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೂತ್ರ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಮೆಟ್ಟಿಲಿನ ಮೇಲೆ ಮೂತ್ರ ಸೋರಿಕೆಯಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಪಮ್ಮು ಮಳಿಗೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ನಿಂದಿಸಿದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ವೃದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಬದಲು ಪಮ್ಮು ದೇವಾಲಯ ಆವರಣವನ್ನು ಮಲಿನಗೊಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ, ಇಡೀ ದೇವಾಲಯ ಆರಣವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ. ದೇವಾಲಯ ಆವರಣ ಹಾಗೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ನೀರು ಹಾಕಿ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೋರಿಕೆಯಾದ ಮೂತ್ರವನ್ನು ನೆಕ್ಕುವಂತೆ ಬಲವಂತಪಡಿಸಿದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಸಹಾಯಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಿದ ರಾಂಪಾಲ್, "ದೂರದಿಂದ ನೀರು ತಂದು ಇಡೀ ಆವರಣವನ್ನು ಶುಚಿಗೊಳಿಸವಂತೆ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಹೊರದಬ್ಬಿ ತುಳಿದರು" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಕರೋರಿ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಬಯಸುತ್ತಾರೆಯೋ ಹಾಗೆಯೇ ಅವರು ಕೂಡಾ ಅವಮಾನ ಎದುರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ರಾಂಪಾಲ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.