ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿ; ʼಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ’ ಸಭೆ ನಿರ್ಣಯ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.13 : ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗಳ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಸಂಬಂಧ ನ್ಯಾ.ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಆ.16ರ ವಿಶೇಷ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕರಿಸಿ, ಕೂಡಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ‘ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರ’ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಯಿತು.
ಬುಧವಾರ ನಗರದ ಶಾಸಕರ ಭವನದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಾನ ಮನಸ್ಕರು ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ಡಿ.ಉಮಾಪತಿ, ಡಾ.ಹುಲಿಕುಂಟೆ ಮೂರ್ತಿ, ವಿಕಾಸ್ ಆರ್.ಮೌರ್ಯ, ಶಿವಸುಂದರ್, ಅಗ್ರಹಾರ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಪ್ರೊ.ಡೊಮಿನಿಕ್, ಭೀಮಾಶಂಕರ್, ಸರೋವರ್ ಬೆಂಕಿಕೆರೆ, ಚಂದ್ರು ತರಹುಣಿಸೆ, ವಿ.ಎಲ್. ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ, ಲೇಖಾ ಅಡವಿ, ಹರ್ಷಕುಮಾರ್ ಕುಗ್ವೆ, ಡಾ.ಸಿ.ಜಿ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಪತಿ, ರೂಮಿ ಹರೀಶ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಸಮಾಜದ ವಾಸ್ತವಗಳು ನಿರಂತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ನಡೆಯುವ ಯಾವ ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳೂ ಶೇ.100ರಷ್ಟು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ವಾಸ್ತವಗಳ ಕಾಲಬದ್ಧ ಪರಿಶೀಲನೆಯಿಂದ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗದ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಲಯಗಳಿಂದ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿರುವುದೂ, ನಮ್ಮ ಗಮನದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಸಹಜ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ತಿದ್ದುಪಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರದಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿತು.
ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯೊಳಗಿನ ಅತಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದವರಿಗೂ ಪಾಲು ಸಿಗಬೇಕು. ವರದಿಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಎಸ್ಸಿ-ಎಸ್ಟಿ ಆಯೋಗ ಇದೆ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈವರೆಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ಆಗಿಲ್ಲ. ನೋಡಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ಅಧಿಕಾರವಿದೆ. ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸುಟ್ಟು ಟೀಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಿದೆ.
-ಬಿ.ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್, ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ
ನಾಗಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಆಯೋಗ ನೀಡಿರುವ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಗ ‘ಎ’, ‘ಬಿ’ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ‘ಇ’ ಯಲ್ಲಿರುವ ಆದಿ ಕರ್ನಾಟಕ (ಎ.ಕೆ), ಆದಿದ್ರಾವಿಡ (ಎ.ಡಿ) ಅನ್ನು ‘ಸಿ’ಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಸಮಾಧಾನ ಶಮನ ಆಗುತ್ತದೆ. ಉಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಏನೇ ಮಾತನಾಡಿದರೂ ಅದು ಕೇವಲ ಮಾತುಗಳಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ.
-ಮಾವಳ್ಳಿ ಶಂಕರ್, ದಸಂಸ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ
ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ವಿಳಂಬ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದೀಗ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದೊಳಗೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನೂ ತಡವಾದರೆ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸ್ಫೋಟ ಆಗಲಿದೆ. ನಾನು ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಓದಿದ್ದು, ಬಹುತೇಕ ನ್ಯಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಸಮುದಾಯದೊಳಗಿನ ಆತಂಕ ಹಾಗೂ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತು ಸರಕಾರ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
-ಡಾ.ವಾಸು ಎಚ್.ವಿ., ಜಾಗೃತ ಕರ್ನಾಟಕ
ಒಳ ಮೀಸಲಾತಿ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಅದು ತಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಸರಿ ಇದೆ. ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಸಂದಭದಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಇದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಒಮ್ಮತ. ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಖಚಿತವಾದ ನಿಲುವು ಇರಬೇಕು. ಆದುದರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಳಮೀಸಲಾತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು.
-ಕೋಟಿಗಾನಹಳ್ಳಿ ರಾಮಯ್ಯ, ಹಿರಿಯ ಹೋರಾಟಗಾರ