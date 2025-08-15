ಮೂರು ದಿನಗಳ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ್ಯ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.14 : ಗ್ರಾಮೀಣ, ನಗರದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟದ ಕಿಚ್ಚನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡು, ತಳಹಂತದಿಂದ ಸಂಘವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಾಗೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಸುದೀರ್ಘ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಕರೆಯೊಂದಿಗೆ ನಗರದ ಫ್ರೀಡಂ ಪಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಎಐಯುಟಿಯುಸಿ ಸಂಯೋಜಿತ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘವು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಹೋರಾತ್ರಿ ಧರಣಿ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಿದರು.
ಈ ಹೋರಾಟದ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಕೈ ಬಿಟ್ಟಿರುವುದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂದ ಜಯವಾಗಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಆಶಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಹಳೆಯ ಮಾರ್ಗ ಸೂಚಿಗೆ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಾಗತರ್ಹ. ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಲಾಖೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು.
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನದ ಕ್ರಮವೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯ ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ಬೇಡ ಎಂದು ಇಲಾಖೆ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ನೀಡಿದೆ. ಇಲಾಖೆ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ, ಬಜೆಟ್ ಘೋಷಣೆಯ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವ, ಯಾವುದೇ ಆದೇಶಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಚಿವರು ಈಗಾಗಲೇ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಸಿಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಘವು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತು.
ಹಾಗೆಯೇ ಸುತ್ತೋಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಪ್ರೋ ತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿಯೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ಗೌರವಧನದ ಭರವಸೆ ಈಡೇರಿಸದೆ ಮಾತು ತಪ್ಪಿರುವುದಕ್ಕೆ ಖಂಡನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಂಘವು ಕರೆ ನೀಡಿತು.
ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ರಮಾ ಟಿ.ಸಿ., ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಷನ್ಮುಗಂ, ಶ್ರಿಕಾಂತ್, ಫರಾನಾ, ಪರಾನ ಶಶಿಕಲಾ, ಶ್ವೇತಾ, ಗೌರಮ್ಮಾ, ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ, ಮುನಿರತ್ನಾ, ಗಾಯತ್ರಿ, ವಾಣಿ, ಯಶೋಧಾ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.