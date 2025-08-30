ʼಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಪ್ರಕರಣʼದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಒತ್ತಾಯ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಆ.29 : ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು, ಕೊಲೆಗಳು, ಅಪಹರಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಮಾಯಕ ಜನರ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಕೊಲೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹೇಯ ಅಪರಾಧಗಳ ಆರೋಪಗಳು ದಟ್ಟವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಐಟಿಯು ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಬೇಕು ಎಂದು ‘ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಕೊಂದವರು ಯಾರು’ ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆಯು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಘಟನೆಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಹಿಳಾ ಅಯೋಗಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹಕ್ಕೋತ್ತಾಯ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಎಸ್.ಐ.ಟಿ. ತನಿಖೆಯು ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಯಿಲ್ಲದೆ ಮುಂದುವರೆಯಬೇಕು. ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ ಪೂರ್ವನಿರ್ಧಾರಿತ ಹೇಳಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷಿದಾರರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯನ್ನು ಸರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು-ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಲವು ಟಿ.ವಿ ಚಾನಲ್ಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗವೇ ಕರೆಯಬೇಕು. ಇಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪಾತ್ರವೇನು, ಅವರು ಜಬಾಬ್ದಾರಿಯುತ ವರ್ತನೆ ತೋರುವ ಅಗತ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.