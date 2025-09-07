ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಭಾರತದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗೆ ರಾಜಧಾನಿ : ಡಾ.ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.7: ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಂತೆ ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯ ರಾಜಧಾನಿಯೂ ಆಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಸ್ ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರವಿವಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊರವಲಯದ ಸರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ನೂತನವಾಗಿ ಆರಂಭಗೊಂಡ 250 ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಸಮೂಹದ 9ನೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಬಳಿಕ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಗರವಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗುವಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಯಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲೂ ಬೆಂಗಳೂರು ದೇಶದ ರಾಜಧಾನಿ ಆಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾಯಕತ್ವ ಹೊಂದಲಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಬದ್ಧತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ಸಮನ್ವಯದೊಂದಿಗೆ ಉತೃಷ್ಟ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಅಗಾಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರಿಗೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಇತರ ಭಾಗಗಳಿಗೂ ಅಗತ್ಯತೆ ಅನುಸಾರ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಡಾ.ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಂಡಿರುವ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಸಮೂಹ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಇದೀಗ ಸರ್ಜಾಪುರದ ಐಟಿ ಕಾರಿಡಾರ್ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ. ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರು, ಸೇವಾ ಮನೋಭಾವದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೈಕೆ ತಂಡವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಊನಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ತುರ್ತು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಯ ಜೀವ ಉಳಿಸುವುದೇ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮತ್ತು ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂಬಂತಹ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತಹ ತಜ್ಞ ವೈದ್ಯರ ತಂಡ ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ನಿವೃತ್ತ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಶಿವರಾಜ್ ವಿ. ಪಾಟೀಲ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ನರಳುತ್ತಾ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳು ನಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವಂತಾಗಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಶ್ ಅನುಭವ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಜನಸ್ನೇಹಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಧ್ಯೇಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದರು.
ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೂಹದ ಸಿಇಒ ಜಸ್ದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ದರ್ಜೆಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶ್ ಪೂರೈಸಿದೆ. ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಗಂಟೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಮೈಲುಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಅಗತ್ಯತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಈ ಭಾಗದ ಜನತೆಯ ಆರೋಗ್ಯ, ಚಿಕಿತ್ಸೆ, ಆರೈಕೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಸ್ಪಂದಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವ ಎಸ್.ಎಸ್.ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್, ಸಿಕ್ಕಿಂ ರಾಜ್ಯದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಬಸವಪ್ರಭು ಎಸ್.ಪಾಟೀಲ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಸರ್ಜಾಪುರದ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಸುತ್ತೂರು ಮಠದ ಶಿವರಾತ್ರಿ ದೇಶಿಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗುವ ಭರವಸೆ ಒದಗಿಸುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವೈದ್ಯರ ಸಾಂತ್ವನದ ಮಾತುಗಳು ರೋಗ ಗುಣಪಡಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದರು.
ಸ್ಪರ್ಶ್ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈದ್ಯರು: ಸ್ಪರ್ಶ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸಮೂಹವು ಇದೀಗ 9 ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳೊಂದಿಗೆ 600ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವೈದ್ಯರನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. 1400ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಸಿಗೆ ಸಾಮಥ್ರ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನತೆಗೆ ಉತ್ಕೃಷ್ಟ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಜೊತೆಗೆ ಆರೈಕೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ‘ಸ್ಪರ್ಶ್ ಅನುಭವ’ ಆ್ಯಪ್ ರೋಗಿಗಳ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಡಾ.ಶರಣ್ ಪಾಟೀಲ್ ತಿಳಿಸಿದರು.