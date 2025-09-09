ಬೆಂಗಳೂರು | ವಂಚನೆ : ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.9 : ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ 21 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಪಡೆದು 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ವಂಚಿಸಿದ್ದ ಚಿನ್ನದ ವ್ಯಾಪಾರಿಯನ್ನು ಹಲಸೂರು ಗೇಟ್ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಂಗಳವಾರ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಲ್ಲಿನ ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಕಲ್ಯಾಣನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್(34) ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ. ಆರೋಪಿಯಿಂದ 30ಲಕ್ಷ ರೂ.ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನ ಕರಗಿಸುವ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಗರತ್ಪೇಟೆಯ ಗಾಣಿಗರ ಲೇನ್ ನಿವಾಸಿ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅವರಿಗೆ 3 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಚಿನ್ನದ ಹೋಲ್ ಸೇಲ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದ. ಆರೋಪಿಯು 21 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಅದೇ ತೂಕದ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಚಿನ್ನದ ಗಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿದ್ದ.
ಇದನ್ನು ನಂಬಿದ ಅಲಿ ತಮ್ಮ ಬಳಿಯಿದ್ದ 1 ಕೆ.ಜಿ 537 ಗ್ರಾಂ 21 ಕ್ಯಾರೆಟ್ನ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು, ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವಾಪಸ್ ತರುವುದಾಗಿ ನಂಬಿಸಿ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ, ವಾಪಸ್ ನೀಡದೆ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.
ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಆಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಂಡು ಖಚಿತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಿ, ದಾಸರಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯೊಂದರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಚಿನ್ನಾಭರಣಗಳನ್ನು ಮೋಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿರುವುದಾಗಿ ತನ್ನೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.