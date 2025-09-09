ಕೃಷಿಯನ್ನೆ ನಂಬಿರುವ ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಸರಿಯಲ್ಲ: ಶಾಸಕ ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ. 9: ‘ಮಂಡ್ಯ ಹಸಿರು(ಕೃಷಿ) ಮತ್ತು ಶ್ರಮವನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿರುವುದು ಶಾಂತಿಪ್ರಿಯರ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಂತಹ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡಿ ಆ ಜನರ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ಬೇಡ ಎಂಬುದಷ್ಟೇ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ಮಳವಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕ ಪಿ.ಎಂ.ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ನಾನೂ ಹಿಂದೂ, ಹಿಂದೂಪರ ಭಾವನೆಗಳ ಪರ ಇದ್ದೇನೆ. ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗಲಭೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸತ್ಯಾಂಶ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಮದ್ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಲಭೆ ನಡೆದಿರವುದು ವಿಷಾದಕರ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಬದುಕನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು, ಶಾಂತಿ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು. ಎಲ್ಲರೂ ಆತ್ಮೀಯತೆ ಸಹೋದರತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆ, ಯಾರಿಗೂ ಹೀಗಾಗತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದರು.
ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಬೇರೆಯೇನು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ವಿಧಾನ ಮಂಡಲ ಅಧಿವೇಶನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಇತ್ತೇ?. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಿಜೆಪಿಯವರು ಇಲ್ಲದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆದಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಟೀಕಿಸಿದರು.
ಇವತ್ತು ಮದ್ದೂರು, ನಾಗಮಂಗಲ ಬಂತು, ನಾಳೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲೋ. ಬಿಜೆಪಿಯವರಿಗೆ ಹತಾಶ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ. ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಚಾರಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೆಣಕಿ ಜನರನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂದು ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.