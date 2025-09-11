ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ; ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಶಿಫಾರಸು
ಬೆಂಗಳೂರು: ಒಂದು ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರ ಆರೈಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿರುವ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಪಾಲಕರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣಾ ಕಾಯ್ದೆ 2007ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 9ರಡಿ ಹಾಲಿ ಇರುವ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಯನಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಹೀರಾಲಾಲ್ ಬೋಹ್ರಾ (66) ಹಾಗೂ ನಿರ್ಮಲಾ ಬೋಹ್ರಾ (60) ದಂಪತಿಗೆ ಪರಿಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ (ಎಸಿ) ನೀಡಿದ್ದ ಆದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಹೀರಾಲಾಲ್ ದಂಪತಿ ಮಕ್ಕಳಾದ ಸುನಿಲ್ ಎಚ್. ಬೋಹ್ರಾ ಮತ್ತವರ ಸಹೋದರರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಎಂ. ನಾಗಪ್ರಸನ್ನ ಅವರಿದ್ದ ಏಕಸದಸ್ಯ ನ್ಯಾಯಪೀಠ ಈ ಅದೇಶ ಮಾಡಿದೆ.
ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, 5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದ ಆದೇಶವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಜತೆಗೆ ಈ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊಸದಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ.
ಜತೆಗೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ಸದ್ಯ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾಯಿಗೆ 2021ರ ಏಪ್ರಿಲ್ 16ರಂದು ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶದಂತೆ ಬಾಕಿ ಇರುವ ತಲಾ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸಬೇಕು. ಎಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ನಿಗದಿಪಡಿಸುವವರೆಗೆ ಹಿಂದೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದ 10 ಸಾವಿರ ರೂ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವನ್ನು 30 ಸಾವಿರ ರೂ.ಗೆ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಪೀಠ, ತೀರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಭಾರತದ ಅಡಿಷನಲ್ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ಗೆ ತಲುಪಿಸುವಂತೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ಮಿತಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೆ ಸಕಾಲ:
ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 9 ಅನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಜೀವನ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಹಣದುಬ್ಬರ ಸೂಚ್ಯಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವಂತೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕಾಯ್ದೆಯು ಕೇವಲ ಪೊಳ್ಳು ಭರವಸೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೇ, ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಘನತೆಯ ಜೀವನದ ಖಾತ್ರಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅದರ ಭೌತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ವೃದ್ಧರ ಆರೈಕೆಯಿಂದ ಅಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದೆ.
ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕ ಇಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ, ಕಾಯ್ದೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದೇ, ಸೆಕ್ಷನ್ 9ರ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಘನತೆ, ಜೀವನಾಧಾರ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೇಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿರುವ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, ಈ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಮೊತ್ತದ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದು ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ. ನಿರ್ವಹಣಾ ಶುಲ್ಕವು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಮರುಭೂಮಿಯಲ್ಲಿನ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿಯಬಾರದು. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅದು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.