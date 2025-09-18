ನಾಗಮಂಗಲ | ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ, ಜಾತಿನಿಂದನೆ : ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ
ನಾಗಮಂಗಲ, ಸೆ.17: ಕಸ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಪುರಸಭೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೋರ್ವ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ, ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿರುವ ಘಟನೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ನಾಗಮಂಗಲ ಪಟ್ಟಣದ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆ ನಿವಾಸಿ ಖಾದರ್ ಪಾಷಾ ಎಂಬಾತ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾಗಮಂಗಲ ಪುರಸಭೆ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ರಮೇಶ್ ಎಂಬಾತನೆ ಹಲ್ಲೆಗೊಳಗಾದವನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕ ರಮೇಶ್ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಂದಿನಂತೆ ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯ ಮಸೀದಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಿವಾಸಿ ಖಾದರ್ ಪಾಷ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಬಳಿಯ ಕಸ ಯಾಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವಾಚ್ಯ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಬೈದು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಆತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ದರ್ಪ ತೋರಿದ್ದು ; ಈ ವೇಳೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇತರ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ನೆರವಿಗೆ ಬಂದು ಗಲಾಟೆ ಬಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಠಾಣೆಗೆ ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕ ರಮೇಶ್ ನೀಡಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು: ಖಾದರ್ ಬಂಧನ
ಘಟನೆ ಸಂಬಂಧ ಪುರಸಭೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು ನಡೆಸಿದ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನ ವಿಫಲವಾಯಿತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿರ್ದೆಶನದಂತೆ ನೌಕರರು ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಠಾಣೆಗೆ ತೆರಳಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಣ ರಾಣೆ ಪೋಲಿಸರು ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾಯ್ದೆ ಅಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು. ಆರೋಪಿತ ಖಾದರ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.