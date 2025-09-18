ನಿರ್ಜೀವ ಜನನ ಆಡಿಟ್ ಮಾಡಲು ಸಮಿತಿ ರಚನೆ
ಸಾಂದರ್ಭೀಕ ಚಿತ್ರ | PC : freepik
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.17: ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು (ಎಸ್ಬಿಎಸ್ಆರ್) ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ನಿರ್ಜೀವ ಜನನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ‘ನಿರ್ಜೀವ ಜನನ ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿ’ಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ಜನನ ದರ 1,000 ಜನನಗಳಿಗೆ 7 ಇದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 1,000 ಜನನಗಳಿಗೆ 8 ಇದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 8 ಸಾವಿರ ನಿರ್ಜೀವ ಜನನಗಳು ವರದಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ಜನನಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಎಸ್ಬಿಎಸ್ಆರ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಕ್ಷಣದಿಂದಲೇ ಜಾರಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೇವೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶಕರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ಜನನದ ಆಡಿಟ್ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನಾ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರು, ಮಕ್ಕಳ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸರಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ವಲಯದ ನುರಿತ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ತಜ್ಞರು ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಸಮಿತಿಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ಜೀವ ಜನನದ 24 ಗಂಟೆಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಿ, ವರದಿಯನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ನೋಡಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಾಯಂದಿರ ಮರಣ ಕಣ್ಗಾವಲು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ(ಎಂಡಿಎಸ್ಆರ್) ಸಮಿತಿಯು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿರುವ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಜೀವ ಜನನಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕು.
ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಸಮಿತಿಯು ನಿರ್ಜೀವ ಜನನ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ವರದಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಿದೆ. ನಿರ್ಜೀವ ಜನನ ಕುರಿತು ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆಡಿಟ್ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ತಿದ್ದುಪಡಿ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರಕಾರಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸ್ಸು ಮಾಡಲಿದೆ. ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ವರದಿಗಳ ಮೂಲಕ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಶಿಫಾರಸುಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿದೆ.
ಸರಕಾರಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಜೀವ ಜನನದ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲಾಖಾ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ ನಿರ್ಜೀವ ಜನನದ ವರದಿ ಮಾಡದಿದ್ದಲ್ಲಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮಡಿಕಲ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ದ ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್, 2007ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.