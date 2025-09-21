ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ನದಾಫ/ಪಿಂಜಾರ ಬರೆಸಲು ಮನವಿ
PC : freepik
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.20: ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಶಾಶ್ವತ ಆಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಸೆ.22ರಿಂದ ‘ಸಾಮಾಜಿಕ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗತಿ’ ಕುರಿತು ಸಮೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನದಾಫ/ಪಿಂಜಾರ ಸಮುದಾಯದವರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ‘ಇಸ್ಲಾಮ್’, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ ‘ನದಾಫ ಅಥವಾ ಪಿಂಜಾರ’ ಎಂದು ಬರೆಯಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ನದಾಫ/ಪಿಂಜಾರ ಸಂಘದ ಮಾಧ್ಯಮ ವಿಭಾಗದ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಆರ್.ಎಂ.ಹೆಬ್ಬಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಉಪಸಂಚಾಲಕ ಡಿ.ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಫೀಕ್ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶನಿವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಸಮೀಕ್ಷಾದಾರರು ಬಂದಾಗ ‘ಧರ್ಮದ ಕಾಲಂ’ನಲ್ಲಿ (ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 8ರ ಮುಂದೆ) ‘ಇಸ್ಲಾಮ್’, ಜಾತಿ ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ (ಫಾರಂನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 9ರ ಮುಂದೆ) ಎ-1174 ರಲ್ಲಿ ಪಿಂಜಾರ ಅಥವಾ ಎ-1022 ರಲ್ಲಿ ‘ನದಾಫ’ ಎಂದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಬರೆಯಿಸಬೇಕು. ಕುಲಕಸುಬು ಕಾಲಂನಲ್ಲಿ (ಫಾರಂನ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 30ರ ಮುಂದೆ) ‘ಹತ್ತಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವುದು’ ಎಂದು ತಪ್ಪದೇ ಬರೆಸಬೇಕು ಎಂದು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
