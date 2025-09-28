ಬೆಂಗಳೂರು | ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ಚಿನ್ನದ ಸರ ಕದ್ದ ಅರ್ಚಕನ ಬಂಧನ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.27: ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ 44 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನೇ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಅರ್ಚಕನನ್ನು ಇಲ್ಲಿನ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ರಮೇಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಂಧಿತ ಅರ್ಚಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ರಮೇಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ದೇವರಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದ 44 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಸರವನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮಾಲಕರು ನೀಡಿದ ದೂರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ಪೊಲೀಸರು ಅರ್ಚಕನನ್ನು ವಿಚಾರಿಸಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆತ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಎಗರಿಸಿ ಗಿರವಿ ಇಟ್ಟು ಹಣ ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ಬಗ್ಗೆ poಲೀಸರು ಮತ್ತಷ್ಟು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
