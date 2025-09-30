ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ : ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ, ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ಡಾ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ದೂರು
ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಸೆ.29: ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಲೇಖಕಿ ಡಾ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಅವರು, ರಾಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಮಹಿಳಾ ಆಯೋಗದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಡಾ.ನಾಗಲಕ್ಷ್ಮೀ ಚೌಧರಿ ಅವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವ ಅವರು, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಹಾಗೂ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ಅವರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಕಸಾಪ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾದಲ್ಲಿ ‘ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ದಬ್ಬುತ್ತೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ವರದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹೇಶ್ ಜೋಷಿಯವರ ಆಡಳಿತದ ಅಪ್ರಜಾಸತ್ಮಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ನಡೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿ ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಆ ದೂರಿನನ್ವಯ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ತನಿಖಾ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡದೇ ಮಹೇಶ್ ಜೋಶಿ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಛೀಮಾರಿ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಎತ್ತಿರುವ ಹಕ್ಕಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡದೇ, ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸದೇ ನನ್ನ ಆಜೀವ ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನೇ ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ನನ್ನ ಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನಾನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ,ನಾನು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಕ್ಕನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಸೂಕ್ತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು. ಜತೆಗೆ ಸಹಕಾರ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಡಾ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದಸ್ಯತ್ವವನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿರುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾನೂನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ರದ್ದುಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯ ಸಭೆಗೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಸವಾಲು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹಿತಕರ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಕಸಾಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೊಣೆಗಾರರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕಸಾಪಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲಗೊಂಡಿರುವ ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಹಕ್ಕು ಕಸಿಯುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಹರಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲದೇ ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.
ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಸಂಚಾಲಕ, ಕನ್ನಡ ನಾಡು -ನುಡಿ ಜಾಗೃತಿ ಸಮಿತಿ
ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ, ಜಾಣಗೆರೆ ವಿರುದ್ಧ ಮಾತನಾಡಿಲ್ಲ :
ಸೆ.28ರಂದು ಜಮಖಂಡಿಯ ರಮಾ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರಾದ ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ, ಡಾ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಅವರ ಕುರಿತು ನಾನು ಮಾತನಾಡಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಾನಂದ ಶೆಲ್ಲಿಕೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ಈ ಕುರಿತು ಪ್ರಕಟನೆ ನೀಡಿರುವ ಅವರು, ಜಾಣಗೆರೆ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಡಾ.ಸಬಿಹಾ ಭೂಮಿಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಸದಸ್ಯತ್ವದಿಂದ ಅಮಾನತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ‘ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಹೊರದಬ್ಬುತ್ತೇವೆ’ ಎಂಬ ನನ್ನದಲ್ಲದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಫೋಟೊ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವರದಿ ಮಾಡಿರುವುದು ವಿಷಾದನೀಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್.ಜಿ.ಹಳ್ಳಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಅ.5ರಂದು ಜಮಖಂಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿತವಾಗಿರುವ ವಾರ್ಷಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಗೆ ‘ಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ’ ಹಾಳುಕೊಂಪೆ’ ಎಂಬ ಪದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಭಾವಪರವಶತೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದಾಗ ಮಾಧ್ಯಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ.ಮಹೇಶ ಜೋಶಿ ಅವರು ಪರಿಷತ್ ಘನತೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಅಸಂವಿಧಾನಿಕ ಶಬ್ಧಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಾರದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಬಾರದು ಎಂದು ನನಗೆ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ ಪತ್ರಿಕೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಓದಿ ಬಹಳ ನೋವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.