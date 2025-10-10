ಐದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಅನುಮೋದನೆ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.10: ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರವು 5 ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಬ್ಲಾಕ್ಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲವನ್ನು ಸೃಜಿಸಿ, ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿ, ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು ಸರ್ಜನ್-2, ಫಿಸಿಶಿಯನ್-6, ಅನಾಸ್ತೇಟಿಸ್ಟ್-8, ರೇಡಿಯಾಲಜಿಸ್ಟ್-2, ಸ್ಟಾಫ್ ನರ್ಸ್-96, ಗ್ರೂಪ್-ಡಿ -168 ಸೇರಿ ಒಟ್ಟಾರೆ 168 ಮಂದಿ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲದ ಅವಶ್ಯಕವಿದೆ. ಈ ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಕ್ಕೆ 335.63 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಪಿಎಂ-ಎಬಿಎಚ್ಐಎಂ ಯೋಜನೆ ಅಡಿ ಭರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
