ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ : ಸಚಿವ ಡಾ.ಮಹದೇವಪ್ಪ
ಬೆಂಗಳೂರು, ಅ.14: ‘ಆರೆಸ್ಸೆಸ್ ಸಂಘಟನೆಯು ಎಷ್ಟೇ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇಶದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮೇಲೆ ಶೂ ಎಸೆದ ಘಟನೆಯನ್ನು ಇವರು ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾಗಲಿ, ವಿರೋಧಿಸಿದ್ದನ್ನಾಗಲಿ ನಾನು ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಇವರ ಹಿಂದುತ್ವದ ಪರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಶಿಷ್ಟರಿಗೆ ಸ್ಥಾನವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕೇ?’ ಎಂದು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಚಿವ ಡಾ.ಎಚ್.ಸಿ.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಕಿಡಿಗಾರಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಈ ಸಂಬಂಧ ಎಕ್ಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿರುವ ಅವರು, ‘ಇವರ ಸಂಘ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡು 100 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಸಹ ಜೀವಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜರುಗುವ ಅವಮಾನಕ್ಕೆ ಮರುಗಬೇಕೆಂದು ಇವರು ಕಲಿತಿಲ್ಲ. ಇಂತವರು ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಶಕ್ತಿಗಳೆ ಹೊರತು ಮತ್ತೇನೂ ಅಲ್ಲ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
